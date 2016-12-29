Авария в Стародорожском районе: 37-летнего водителя из машины освобождали очевидцы

Новости Беларуси. Помощь спасателей понадобилась в ликвидации сразу двух ДТП. Вблизи деревни Левки на Стародорожщине столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус.

37-летнего водителя легковушки освободили из салона очевидцы, а вот его 20-летнего спутника разблокировали сотрудники МЧС.

Подобная авария произошла и на Мядельщине. Вблизи деревни Сватки столкнулись два легковых авто. Водители транспортных средств не пострадали, а вот один из пассажиров оказался зажатым в салоне, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.