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Авария в Стародорожском районе: 37-летнего водителя из машины освобождали очевидцы

29 декабря 2016 15:04
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Новости Беларуси. Помощь спасателей понадобилась в ликвидации сразу двух ДТП. Вблизи деревни Левки на Стародорожщине столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус.

37-летнего водителя легковушки освободили из салона очевидцы, а вот его 20-летнего спутника разблокировали сотрудники МЧС.

Подобная авария произошла и на Мядельщине. Вблизи деревни Сватки столкнулись два легковых авто. Водители транспортных средств не пострадали, а вот один из пассажиров оказался зажатым в салоне, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

61-летнего мужчину освободили с помощью спецтехники МЧС.

# происшествия # Авария в Минской области # Фотофакт

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