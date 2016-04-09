Новости Беларуси. Авария в Слуцке. Один человек погиб, трое госпитализированы. Во время сильного дождя водитель легкового автомобиля завершил обгон и возвращался на свою полосу движения. На мокром асфальте его занесло, и машина столкнулась с припаркованным у края проезжей части грузовиком.

Пассажир, находящийся на заднем сиденье легкового авто, погиб на месте. Водителя и еще двоих пассажиров пришлось деблокировать спасателям. Их доставили в больницу.

По предварительной информации, причиной ДТП стало нарушение правил маневрирования и неправильный выбор скорости движения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.