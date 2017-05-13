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Авария в Миснке: во время резкого манёвра одна из легковушек взяла на таран попутно двигавшееся авто

13 мая 2017 15:39
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Новости Беларуси. Так называемая «игра в шашки» двух автомобилистов привела к аварии на выезде из столицы. Во время резкого манёвра одна из легковушек взяла на таран попутно двигавшееся авто.

Авария в Миснке: во время резкого манёвра одна из легковушек взяла на таран попутно двигавшееся авто-1

От удара машину прижало к разделительной полосе. Тормозной путь впритирку с  дорожным отбойником растянулся почти на тридцать метров. Пострадавших нет. Сотрудниками ГАИ проводится разбирательство. 

# происшествия # Авария в Минске # Фотофакт

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