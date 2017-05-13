Авария в Миснке: во время резкого манёвра одна из легковушек взяла на таран попутно двигавшееся авто

Новости Беларуси. Так называемая «игра в шашки» двух автомобилистов привела к аварии на выезде из столицы. Во время резкого манёвра одна из легковушек взяла на таран попутно двигавшееся авто.
Новости Беларуси. Так называемая «игра в шашки» двух автомобилистов привела к аварии на выезде из столицы. Во время резкого манёвра одна из легковушек взяла на таран попутно двигавшееся авто.
От удара машину прижало к разделительной полосе. Тормозной путь впритирку с дорожным отбойником растянулся почти на тридцать метров. Пострадавших нет. Сотрудниками ГАИ проводится разбирательство.