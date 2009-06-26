Авария в Мадриде

Два пригородных поезда столкнулись сегодня в столице Испании - Мадриде. В результате столкновения пострадали 57 человек, из них 12 госпитализированы, передают информагентства. Инцидент произошел в самый час пик - в 7.45 по местному времени возле станции Aluche. Один из поездов врезался в хвостовую часть другого. Электрички при этом двигались с небольшой скоростью. Большинство пострадавших получили легкие травмы и переломы. Однако, по словам очевидцев, на месте столкновения царит хаос.



Как сообщается, одна из электричек неожиданно съехала под уклон назад и врезалась в другую, которая в это время стояла на станции. Причины произошедшего выясняются.