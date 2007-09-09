Прямой эфир

Авария в центре столицы

09 сентября 2007 16:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
На пересечении улиц Якуба Колоса и Сурганова легковой автомобиль столкнулся с каретой скорой помощи, которая от удара опрокинулась набок. По словам очевидцев, водитель иномарки, поворачивая, не уступил автомобилю с включенными проблесковыми маячками. В салоне "скорой" находился больной с черепно-мозговой травмой, однако, дополнительных повреждений он не получил. В больницу его доставили на другой машине скорой помощи. Никто из участников ДТП не пострадал, поскольку оба автомобиля двигались с низкой скоростью.
# происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
07 сентября 2007 11:49

В автоаварии в Турции пострадали белорусы

06 сентября 2007 16:48

Взрыв средь бела дня прогремел в самом центре Речицы

06 сентября 2007 14:33

Трагедия на трассе Гомель-Минск