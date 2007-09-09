Авария в центре столицы

На пересечении улиц Якуба Колоса и Сурганова легковой автомобиль столкнулся с каретой скорой помощи, которая от удара опрокинулась набок. По словам очевидцев, водитель иномарки, поворачивая, не уступил автомобилю с включенными проблесковыми маячками. В салоне "скорой" находился больной с черепно-мозговой травмой, однако, дополнительных повреждений он не получил. В больницу его доставили на другой машине скорой помощи. Никто из участников ДТП не пострадал, поскольку оба автомобиля двигались с низкой скоростью.