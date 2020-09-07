Авария под Логойском. Перевернулась маршрутка, погиб один человек

Новости Беларуси. Вечером 7 сентября на автодороге М3 в Логойском районе автомобиль Peugeot столкнулся с движущимся в попутном направлении микроавтобусом Mercedes-Benz, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От удара микроавтобус опрокинулся, в салоне находились водитель и 12 пассажиров. Один из них погиб, шестеро доставлены в больницу.