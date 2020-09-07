Авария под Логойском. Перевернулась маршрутка, погиб один человек

Новости Беларуси. Вечером 7 сентября на автодороге М3 в Логойском районе автомобиль Peugeot столкнулся с движущимся в попутном направлении микроавтобусом Mercedes-Benz, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Вечером 7 сентября на автодороге М3 в Логойском районе автомобиль Peugeot столкнулся с движущимся в попутном направлении микроавтобусом Mercedes-Benz, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
От удара микроавтобус опрокинулся, в салоне находились водитель и 12 пассажиров. Один из них погиб, шестеро доставлены в больницу.
Известно, что водитель Peugeot 48 раз привлекался к административной ответственности. На место происшествия выезжали следственно-оперативная группа, сотрудники ГАИ, МЧС и медики.