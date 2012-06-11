Прямой эфир

Авария под Брестом. На трассе Брест-Минск-граница России погиб водитель «Мерседеса S400» и его мать

11 июня 2012 12:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Недалеко от деревни Уляны Березовского района Брестской области на трассе Брест-Минск-граница России 37-летний водитель «Мерседеса S400» уснул за рулем и врезался в отбойник, а затем на полной скорости - в железобетонную опору моста. Водитель (житель деревни Еремичи Кобринского района) не выжил.

ДТП произошло в восьмом часу утра 10 июня на 117-м километре трассы Брест-Минск. Автомобиль двигался со стороны Минска.

Кроме водителя в машине находились три женщины. Одна из них, мать водителя, погибла на месте. 19-летняя девочка, гражданка России, с многочисленными травмами доставлена в больницу.

Машина была настолько искорежена, что тела удалось извлечь только спасателям при помощи специнструмента. Возбуждено уголовное дело.

# происшествия # Аварии # Авария в Брестской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
11 июня 2012 11:31

Землетрясение в Турции 10 июня 2012

11 июня 2012 11:28

Двух выпускников задавил водитель под Барановичами

08 июня 2012 15:30

На четырех автобусах «МАЗ», которые сгорели в Гродно, будут возить людей