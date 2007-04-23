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Авария на железнодорожном переезде

23 апреля 2007 13:43
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23 апреля в Гомеле на железнодорожном переезде водитель легкового автомобиля Mazda нарушил правила дорожного движения - проигнорировал знаки и выехал на переезд.Машинист тепловоза не смог остановить подвижный состав, так как расстояние до автомобиля было минимальным. Тепловоз протянул автомобиль около 10 метров. В машине находилась семья: муж, жена и их двухмесячная дочь. Только по счастливой случайности все остались живы. Женщина с травмами доставлена в Гомельскую больницу.
# происшествия

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