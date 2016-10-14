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Авария на улице Куйбышева: фура протащила легковушку около 10 метров

14 октября 2016 20:30
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Новости Беларуси. ДТП, которое в Минске повторяется как по сценарию уже не первый раз.

На улице Куйбышева фура зацепила легковушку и протащила ее около 10 метров.

Виновник ДТП неудачно перестроился в первую из второй полосы – за рулем большегруза не заметил легковушку. К счастью, обошлось без жертв. Напомним, аналогичная авария произошла всего неделю назад, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Водитель фуры на внешнем кольце МКАД зацепил и протащил автомобиль около 60-ти метров перед собой.

# происшествия # Авария в Минске # Фотофакт

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