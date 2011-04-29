Авария на проспекте Независимости в Минске: от удара автомобиль «Ситроен» перевернуло

Большая пробка возникла сегодня утром на пересечении проспекта Независимости, улиц Волгоградской и Макаёнка. Причиной тому стала авария.

Иномарка проигнорировала красный свет и выехала на дорогу с интенсивным движением, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Произошло столкновение. От удара вторая машина перевернулась. Очевидцами ДТП стали многочисленные прохожие и водители.

Очевидец:

Машина летела по направлению от площади Победы, проскакивала на красный свет. «Ситроен», который перевернулся, ехал со стороны Волгоградской.

Андрей Капчан, командир взвода ДПС:

На данный момент никто из водителей никаких жалоб на здоровье не предъявляет. Их и пассажиров автомобилей осматривают врачи «скорой помощи».