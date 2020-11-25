Авария на площади Победы в Минске. Toyota чуть не врезалась в монумент и загорелась

Новости Беларуси. Вечером 24 ноября на площади Победы произошла авария, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Вечером 24 ноября на площади Победы произошла авария, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Toyota на скорости ехала по проспекту Независимости со стороны цирка. На кольце водитель не остановился, наехал на бордюр, после чего оказался на ступенях монумента, врезался в ограждение и вылетел на обратную сторону кольца. В результате аварии иномарка загорелась, огонь до приезда пожарных тушили очевидцы.
Водитель в больнице – это 33-летний житель Борисова. Известно, что мужчина более 40 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил, в том числе его лишали прав за вождение в пьяном виде.
Сейчас по факту ДТП проводится проверка. Выясняются все обстоятельства, в том числе в каком состоянии находился водитель. Сам он не смог пояснить, что произошло.