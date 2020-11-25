Авария на площади Победы в Минске. Toyota чуть не врезалась в монумент и загорелась

Toyota на скорости ехала по проспекту Независимости со стороны цирка. На кольце водитель не остановился, наехал на бордюр, после чего оказался на ступенях монумента, врезался в ограждение и вылетел на обратную сторону кольца. В результате аварии иномарка загорелась, огонь до приезда пожарных тушили очевидцы.

Водитель в больнице – это 33-летний житель Борисова. Известно, что мужчина более 40 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил, в том числе его лишали прав за вождение в пьяном виде.

Сейчас по факту ДТП проводится проверка. Выясняются все обстоятельства, в том числе в каком состоянии находился водитель. Сам он не смог пояснить, что произошло.