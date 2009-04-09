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Авария на перекрестке улиц Кальварийской и Гусовского

09 апреля 2009 16:54
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Столкнулись сразу четыре иномарки.

Причиной стала элементарная невнимательность водителей - трёх девушек и  одного мужчины. Пострадавших нет, однако многие  автовладельцы из-за возникшей пробки   опоздали на работу.

- Как мы видим, простая невнимательность за рулем приводит к тому, что четыре машины получили довольно серьезные повреждения, - рассказал корреспонденту СТВ старший инспектор ДПС  Фрунзенского РУВД Минска Игорь БРЕЗОВСКИЙ. - По предварительной версии - вина водителя автомашины «Мазда» серебристого цвета. Будет проводиться дальнейшее разбирательство.

Отметим, за текущую неделю это уже не первая авария на Кальварийской. Шестого апреля здесь столкнулись иномарка и троллейбус. Один человек погиб. 

# происшествия

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