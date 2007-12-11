Авария на нефтепроводе в Польше

Огромное пятно дизельного топлива шириной в 300 метров и длиной несколько километров образовалось на реке Висла, в результате утечки из нефтепровода, идущего по дну реки. Инцидент произошел в районе населенного пункта Нешава, недалеко от нефтеперерабатывающего предприятия в городке Плоцка. Утечка произошла из резервной системы, когда в нее стали закачивать солярку. Последствия аварии устраняют около 200 курсантов сержантской школы и десятки пожарных. Они пытаются перекрыть Вислу в районе города Торунь надувной плотиной, чтобы затормозить движение нефтяного пятна вниз по течению главной польской реки.