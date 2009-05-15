Авария на нефтепроводе «Мозырь-Брест» полностью ликвидирована

Транспортировка топлива восстановлена, а с поверхности земли собрана вся нефть, которая вылилась во время аварии.

По предварительной версии, трещина в трубе образовалась при проведении монтажных работ. Точку в расследовании причин аварии поставит специальная комиссия. Напомним, 13-го мая из нефтепровода в Дрогичинском районе вытекло около ста кубометров нефти. Она разлилась на площади в пять тысяч квадратных метров.

– Сегодня нефтепровод работает. С 4 часов утра поступает нефть. Нефть, собранная за время ликвидации аварии с грунта, отфильтрована на насосной станции. Восстановительные работы продолжаются. Окончательную причину аварии назовут после экспертизы, – рассказал журналистам пресс-секретарь Брестского областного управления МЧС Сергей МАШНОВ.