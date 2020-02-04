Авария на электросетях произошла в Полоцке. Повреждения будут устранять и ночью

Как сообщили в филиале «Полоцкие электросети», повреждения обнаружили на четырех участках. Там сейчас работают специалисты, которые выясняют причины и место неполадок. Сложность в том, что кабели находятся под землей. Устранять повреждения будут ночью, если понадобится – и завтра. На потребителях это не отразится, пообещали в организации.