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Авария на электросетях произошла в Полоцке. Повреждения будут устранять и ночью

04 февраля 2020 17:51
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Новости Беларуси. Жителям Полоцка включили электричество из резервных источников. Причиной аварии стало повреждение на линиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Авария на электросетях произошла в Полоцке. Повреждения будут устранять и ночью-1

Напоминаем: днем 4 февраля сразу несколько районов города остались без света.

Авария на электросетях произошла в Полоцке. Повреждения будут устранять и ночью-4

Как сообщили в филиале «Полоцкие электросети», повреждения обнаружили на четырех участках. Там сейчас работают специалисты, которые выясняют причины и место неполадок. Сложность в том, что кабели находятся под землей. Устранять повреждения будут ночью, если понадобится – и завтра. На потребителях это не отразится, пообещали в организации.

# Авария в Витебской области # происшествия # Фотофакт

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