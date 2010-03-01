Аварийная посадка в аэропорту «Минск-1»

Самолет российской авиакомпании, который летел из Москвы в Минск, приземлился в девять сорок утра. На борту лайнера «Эмбрайер-120» сработала аварийная сигнализация. Никто из 13 пассажиров и трех членов экипажа не пострадал. Для выяснения обстоятельств происшествия будет назначена комиссия.

Экстренные службы отреагировали оперативно. МЧС и скорая помощь прибыли в аэропорт еще до момента посадки самолета. Аварийно-спасательная команда была готова к любым чрезвычайным ситуациям. Но ее помощь не понадобилась.

Снова в небо самолет поднимется лишь после специального технического осмотра.

Юрий Марковский, начальник службы организации перевозок РУП «Аэропорт Минск-1»:

– Все было сделано своевременно, согласно расчетам, планам и регламентирующим документам. Я думаю, пассажиры даже не поняли, что на самом деле происходило. Авиационные власти Республики Беларусь создадут комиссию, которая будет расследовать причины срабатывания сигнализации, примут соответствующие меры, и инцидент будет исчерпан.