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Атаки сомалийских пиратов продолжаются

18 ноября 2008 17:49
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Преступники захватили гонконгское грузовое судно. Бандиты настигли его у берегов Йемена. На борту корабля 25 моряков. Пока никаких требований пираты не выдвигали. Тем временем, появляются все новые данные о саудовском танкере "Сириус Стар", захваченном в воскресенье. Гигантское судно, на борту которого 2 миллиона баррелей нефти, встало на якорь у побережья Сомали. Предположительно, пираты ведут его в порт Эйль, который считается их главным прибежищем. Владельцы судна уже начали переговоры об освобождении моряков.
# происшествия # Сомалийские пираты

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