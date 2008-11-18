Атаки сомалийских пиратов продолжаются

Преступники захватили гонконгское грузовое судно. Бандиты настигли его у берегов Йемена. На борту корабля 25 моряков. Пока никаких требований пираты не выдвигали. Тем временем, появляются все новые данные о саудовском танкере "Сириус Стар", захваченном в воскресенье. Гигантское судно, на борту которого 2 миллиона баррелей нефти, встало на якорь у побережья Сомали. Предположительно, пираты ведут его в порт Эйль, который считается их главным прибежищем. Владельцы судна уже начали переговоры об освобождении моряков.