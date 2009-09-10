Арсенал боеприпасов уничтожен в Поставском районе

Крупный склад боеприпасов советских времен уничтожен в Поставском районе.

Поступила оперативная информация о нахождении в пожарном водоеме на месте бывшей военной части возле деревни Олься нескольких боеприпасов. Военнослужащие в/ч 2044 провели обследование водохранилища. Обнаруженные после откачки воды находки превзошли все ожидания солдат: богатый «улов» составил 18 авиабомб ФАБ-50 и 321 артиллерийский снаряд калибром 37 мм. Для охраны арсенала до прибытия специальной группы разминирования в/ч 5530 была организована охрана объекта.

В настоящее время все боеприпасы вывезены в безопасное место и уничтожены, сообщает БЕЛТА.