Арестован Алесь Беляцкий, руководитель правозащитного центра «Весна», за неуплату налогов

В Минске финансовой милицией задержан руководитель правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий. Причина банальна — неуплата налогов.

Практика работы правозащитных организаций в мире уже давно стала нормой. А вот насколько просто использовать такой инструмент в личных целях, продемонстрировали в Беларуси.

Центр «Весна» появился пятнадцать лет назад. И только теперь в рамках международных договоренностей открылись факты реальной работы организации. Остается фактом и то, что информация о средствах, которые поступали якобы на деятельность «Весны», были переданы не как таковые, а как данные на физическое лицо в рамках соглашения об оказании правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам между Беларусью и Литвой.

Всего в списке — четыре сотни человек. В свою очередь Беларусь для Литвы передала подобную информацию по пятистам людям. Причем понятно, что ведомства работали совсем не в политических рамках, а с целью выявить нарушителей закона. Проверку данных, поступивших, в частности, на Беляцкого налоговая служба начала полгода назад.

Тамара Шамкуль, заместитель начальника ИМНС Первомайского района Минска Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь:

Если гражданин в представленной декларации по подоходному налогу занизил доход и при проверке налоговым органом это будет установлено, применяется административная ответственность за данное правонарушение. В случае, если ущерб бюджету нанесен в особо крупном, крупном размерах, применяется и уголовная ответственность.

Черта под суммами личного счета и руководителя центра «Весна» оказалась длинной. Цифра в четыре с половиной тысячи раз превысила базовую норму, не облагаемую налогом. Налоговые выплаты от этого физического лица поступали, но, по понятным причинам, невероятно заниженные.

Оперативный работник финансовой милиции:

В качестве дохода, полученного за рубежом, указывались незначительные суммы. В ходе проверочных мероприятий и сведений, полученных в ходе проверки, было установлено, что сумма не отраженных в декларации доходов за два года составила свыше 1 млрд рублей.

Оперативный работник:

Сумма ущерба превышает особо крупный размер — более тысячи базовых величин — и влечет ответственность в виде лишения свободы на срок до 7 лет с конфискацией и возможностью лишения специального права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

То, что денежные средства перечислялись иностранными фондами, не опровергают и сами коллеги по цеху. Причем цех под маркой «правозащитного» на деле по большому счету стал проводником отдельных финансовых интересов. Счет, на котором аккумулировались средства, был оформлен лично на руководителя фонда. И здесь понятна оценка литовских правоохранителей: «Просто богатый человек, а дальше — пусть сами разбираются».

Пользователь Sergej («Наша Нива», http://www.nn.by):

Денежки-то бесконтрольные, точной бухотчетности не надо. Поэтому еще в начале 90-х годов в оппозиционной среде рассказывалось, сколько квартир и счетов за рубежом имеет гн. Беляцкий. То, что он не попросил политубежища на Западе, тоже понятно, — терялся достаточно выгодный бизнес.

Пользователь минчанин (Xox (DELFI, http://ru.delfi.lt):):

Уклонение от налогов является очень серьезным преступлением во всех странах ЕС, а почему не платились налоги?! Кто мешал их платить?

Заплати налоги и спи спокойно — старая истина, так что в данной ситуации виноваты сами господа «скрывающиеся от налогов»,а политическая тема здесь как бы не совсем уместна.

Пользователь Xox (DELFI, http://ru.delfi.lt):

Карточка SEB на кармашке, на счету сумма, в 4,5 тысячи раз превышающая базовую норму, необлагаемую налогом, и ни каких документов о движении денег.

Ситуация парадоксальная: известно: кто платит, тот и заказывает музыку. Только вот инструменты правовой помощи, которыми пользуются цивилизованные государства, на этот раз сыграли не в выгодной «прозападникам» тональности. К слову, в Германии за такие игры с экономикой законодательство предполагает и до десяти лет лишения свободы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».