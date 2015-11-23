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Антитеррористическая операция в Бельгии: задержано 16 человек, главный подозреваемый в организации терактов в Париже скрылся

23 ноября 2015 08:08
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Новости Бельгии. Несколько часов назад в Брюсселе завершилась крупная антитеррористическая операция. Обыски прошли не только в столице Бельгии, но и в других городах страны. Полиция попросила жителей воздержаться от раскрытия любых деталей спецоперации и соблюдать тишину в соцсетях.

Всего сообщается об аресте 16 человек. Известно, что среди задержанных нет главного подозреваемого в организации парижских терактов. Сообщается, что он успел скрыться на автомобиле и направляется в сторону Германии.

В ходе операции ни оружия, ни взрывчатки обнаружено не было. И все же в бельгийской столице уже третьи сутки сохраняется наивысший уровень террористической опасности: закрыты школы, до полудня не будет работать метро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Теракт # Терроризм

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