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Антилопа, метко прицелившись, сбивает 17-летнего велосипедиста в пустыне

13 октября 2011 08:14
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В ЮАР на участника велогонки по пересечённой местности напала антилопа. Часть трассы этого турнира пролегала через заповедник, и, по словам зоологов, животное, скорее всего, восприняло 17-летнего спортсмена как угрозу. Столкновение снял на видеокамеру, прикреплённую к раме велосипеда, товарищ по команде. Он утверждает, что «шансов уйти от 150 килограммового животного было мало». Пострадавшего гонщика госпитализировали с легким сотрясением мозга и ушибом. От более серьезных травм его спас шлем.
# происшествия # Видеофакт

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