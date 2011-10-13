Антилопа, метко прицелившись, сбивает 17-летнего велосипедиста в пустыне

В ЮАР на участника велогонки по пересечённой местности напала антилопа. Часть трассы этого турнира пролегала через заповедник, и, по словам зоологов, животное, скорее всего, восприняло 17-летнего спортсмена как угрозу. Столкновение снял на видеокамеру, прикреплённую к раме велосипеда, товарищ по команде. Он утверждает, что «шансов уйти от 150 килограммового животного было мало». Пострадавшего гонщика госпитализировали с легким сотрясением мозга и ушибом. От более серьезных травм его спас шлем.