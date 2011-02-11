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Аномально низкая температура установилась на юге США, власти ряда штатов ввели режим чрезвычайного положения

11 февраля 2011 12:34
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Жизнь в регионе буквально замерла. Жителям рекомендовано оставаться дома и не выходить на улицу без необходимости.Сложная обстановка складывается и на автомобильных трассах. Накануне на ряд южных штатов обрушился буран. Из-за снежных заносов многим водителям пришлось бросить свои автомобили на дороге. Для устранения последствий уже выведена вся спецтехника, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
# происшествия # Природные катаклизмы

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