Аномально низкая температура установилась на юге США, власти ряда штатов ввели режим чрезвычайного положения
Жизнь в регионе буквально замерла. Жителям рекомендовано оставаться дома и не выходить на улицу без необходимости.Сложная обстановка складывается и на автомобильных трассах. Накануне на ряд южных штатов обрушился буран. Из-за снежных заносов многим водителям пришлось бросить свои автомобили на дороге. Для устранения последствий уже выведена вся спецтехника, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение»
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