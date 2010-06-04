Аналитики считают, что компании «BP» придется продать часть мощностей и прав на разработку месторождений

На фоне нарастающего скандала с загрязнением мексиканского залива из-за разрушения 20 апреля добывающей платформы «Глубоководный горизонт», хозяйка актива (или, теперь правильнее будет сказать пассива?) – компания «BP» – продолжает терпеть колоссальные убытки.

Все это привело к тому, что сегодня сразу два влиятельных экспертных агентства снизили ее рейтинг и, более того, спрогнозировали дальнейшее падение рыночной стоимости. Но беда, как говориться, не приходит одна. К «BP» же дурные новости уже, похоже, и вовсе стали занимать очередь, причем задолго до входа в приемную.

Аналитики не исключили, что из-за катастрофы в заливе второй по капитализации нефтяной компании мира придется продать часть мощностей и прав на разработку месторождений. И даже это, вероятно не спасет ее от потери самостоятельности, тем более что конкуренты уже точат зубы.

Хотя в этом, безусловно, крайнем случае наибольшее разочарование постигнет все же не саму «BP», ей-то как раз будет уже все равно, а британских стариков. Дело в том, что акции национального добывающего гиганта входят в портфели большинства пенсионных фондов Туманного Альбиона.