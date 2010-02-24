Американский учитель предотвратил массовую бойню в школе

В США учитель школы, расположенной в городе Литтлтон, штат Колорадо, обезоружил преступника, стрелявшего в школьников, и тем самым предотвратил массовую бойню в учебном заведении.

Перед тем как учитель математики, в прошлом баскетболист Дэвид Бенке бросился на стрелка, тот успел ранить двух подростков. Оба пострадавших — юноша и девушка — были срочно доставлены в ближайшую больницу. Меган Веббер уже отпустили домой, а Мэтта Тью перевели в другую больницу, передает РИА «Новости».

По словам очевидцев, вооруженный преступник выглядел так, как будто кого-то искал. «Он спросил у двух учеников, идут ли они в эту школу, и когда выяснил, что идут, выстрелил в них», — сказал один из учащихся этой школы.

В тот момент, когда преступник перезаряжал оружие, его и обезвредил учитель. «У меня не было времени подумать о собственной безопасности, потому что этот человек выглядел так, будто он собирался продолжать стрелять», — сказал он.

В задержании преступника участвовали еще два человека, среди них — водитель школьного автобуса, который приказал находившимся в машине школьникам лечь на пол и ожидать прибытия властей. Добровольцы, повалив преступника на землю, удерживали его до прибытия полиции, пишет NEWSru.com.

Как выяснили в службе шерифа, по школьникам стрелял 32-летний Бруко Стронгигл Иствуд. Ранее он заходил в школу, а незадолго до выстрелов, которые он произвел в школьном дворе, находился внутри здания. Власти пока не сообщили, имел ли он какое-либо отношение к школе. В суде его обвинят минимум в двух покушениях на убийство, передает AP.