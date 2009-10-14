Американка заявила в полицию о краже марихуаны

54-летнюю жительницу Мичигана арестовали после того, как она пожаловалась в полицию на кражу марихуаны.

Полицейские прибыли в дом женщины около 3 утра, после того, как она позвонила и заявила, что к ней ворвались двое мужчин с бейсбольными битами и потребовали отдать марихуану, которую она выращивала. Получив растения, грабители скрылись.

Полиция арестовала пострадавшую по подозрению в производстве и распространении наркотиков. Она утверждала, что выращивает марихуану для личного пользования, однако, у нее отсутствовала медицинская справка, разрешающая использование наркотика.

В полиции сказали, что это не первый случай, когда им сообщают о подобных кражах.

Прокурору придется ждать результатов анализа конфискованной марихуаны до предъявления обвинения, сообщает MLive.com.