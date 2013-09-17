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Американец, устроивший стрельбу в Вашингтоне, «слышал голоса», страдал паранойей и расстройством сна

17 сентября 2013 14:29
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Новости США. В США продолжают расследование кровавого убийства, произошедшего накануне в Вашингтоне. Как выяснилось, Аарон Алексис страдал тяжелым психологическим заболеванием. Он жаловался, что «слышит голоса». Кроме того, у преступника диагностировали паранойю и расстройство сна. Алексис лечился, но безуспешно.

Напомним, нападение на здание Адмиралтейства США произошло накануне. Преступник, вооруженный винтовкой, беспрепятственно прошел в здание, после чего открыл стрельбу по сотрудникам. Работников эвакуировали, здание оцепили, а преступник забаррикадировался. При нападении погибли 13 человек, включая самого убийцу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Стрельба

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