Американец убил трех человек и застрелился

Житель штата Луизиана поздно вечером 5 сентября убил членов своей семьи, а затем застрелился. Это произошло в городе Холден, в 112 километрах от Нового Орлеана.

Сообщается, что 50-летний мужчина убил свою 49-летнюю жену и их 26-летнего сына из огнестрельного оружия. Супруги проживали раздельно, ранее суд запретил мужчине приближаться к жене.

В результате происшествия погиб также двухлетний внук преступника. Пока неизвестно, был ли мальчик застрелен, или же он выпал из окна, когда мать пыталась спасти его от выстрелов. Мать ребенка, находящаяся на шестом месяце беременности, была госпитализирована с тяжелыми огнестрельными ранениями.

Преступник попытался скрыться на автомобиле, но за ним в погоню выехали полицейские. Заметив преследователей, мужчина застрелился, сообщает Lenta.ru.