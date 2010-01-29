Американец нашел в купленном авто 200 тысяч долларов

Житель штата Джорджия приобрел автомобиль, в котором впоследствии обнаружил крупную сумму денег, оказавшихся фальшивыми.

Тай Кайкендал стал владельцем подержанного автомобиля в конце 2009 года. В 2006 году купленное мужчиной транспортное средство было отправлено на полицейскую штрафстоянку, и с тех пор владелец машины так и не объявился. В итоге было решено выставить автомобиль на продажу.

Через некоторое время после покупки у автомобиля Кайкендала обнаружилась некая неисправность, потребовавшая незамедлительного вмешательства. В процессе починки владелец обнаружил за задним сиденьем машины потайной отсек, в котором было спрятано 200 тысяч долларов наличными.

В шерифском управлении округа Чероки сообщили, что деньги оказались фальшивыми. Установить происхождение денег предстоит агентам Секретной службы США, вызванным на место сотрудниками окружной полиции. Об этом 28 января сообщило агентство Associated Press.