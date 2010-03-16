Американца во время бега трусцой убил самолет, совершавший аварийную посадку

Американец погиб во время занятий бегом, когда в него врезался легкомоторный самолет, совершавший аварийную посадку.

Инцидент произошел в понедельник на одном из пляжей штата Южная Каролина, передает РИА «Новости» со ссылкой на местную газету The Post and Courier. У самолета Lancair IV-P на высоте почти 4 тысячи метров начались проблемы с мотором и пилот получил указание авиадиспетчеров садиться в местном аэропорту. Но когда на лобовое стекло самолета начало попадать масло из двигателя, а после оторвался пропеллер, пилот принял решение сесть на ближайшем пляже.

Поскольку обзор закрывали пятна масла, а общая управляемость была нарушена, Lancair IV-P при посадке врезался в бегающего трусцой мужчину, который скончался на месте. Пилот и пассажир, находившиеся на борту самолета, не пострадали, сообщает NEWSru.com.