А.Лукашенко выразил соболезнования родным погибших белорусских летчиков

На авиасалоне в польском городе Радом в ходе показательных полетов потерпел крушение самолет белорусских ВВС и ПВО Су-27УБ.

По предварительной версии, причиной катастрофы стало попадание птицы в воздухозаборник двигателя истребителя. Самолет начал падать на населенный пункт и посетителей авиасалона. Осознав опасность страшной трагедии, белорусские летчики смогли увести падающий истребитель в сторону. Однако ввиду слишком малой высоты маневра времени для того, чтобы катапультироваться и спастись самим, им не хватило.



Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил глубокие соболезнования родным и близким пилотов, ценой своей жизни предотвративших многочисленные человеческие жертвы.

Для расследования катастрофы создана совместная белорусско-польская комиссия. Глава государства поручил Министерству обороны Беларуси оказать всю необходимую помощь семьям Александра Марфицкого и Александра Журавлевича, сообщает БЕЛТА.