Алкогольный бал в одной из Минских квартир закончился пожаром

Две женщины доставлены в больницу с диагнозом "отравление угарным газом". Без окон, без дверей — именно так закончился алкогольный бал в жутком трехкомнатном тереме. Царство раздора в одно мгновение превратилось в настоящую свалку — пепелище.

Дымно в квартире, ставшей причиной возгорания, было давно. С тех самых пор, как жилплощадь незаметно превратилась в хмельной кабак. Пикники на квартирном курорте уже вошли в привычный уик-энд — график владельцев. Единственные, кого удалось вовремя освободить из винно-сигаретного плена – дети. Вечно пьяную мать давно лишили родительских прав. Теперь же жертв ее свободы намного больше, ведь пострадали и жители соседних квартир.

Царство тьмы — именно так жители дома теперь называют этот мрачный подъезд. Здесь нет электричества, и то, что скоро будет лучше, ничто не предвещает. Вдали от признаков цивилизации придется жить еще как минимум полмесяца.

На памяти жильцов, это был самый "горячий" вечер. Благо, спасатели среагировали моментально и сумели спасти жизнь десятков людей. Двое теперь в больнице с тяжелым отравлением.