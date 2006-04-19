Альфонс-гастролер задержан и дает показания

Сотрудниками столичного уголовного розыска в Гродно задержан подозреваемый в совершении ряда квартирных краж на территории Беларуси.Вор делал расчет на женское милосердие и обворовывал квартиры приютивших его женщин.

В конце марта в Ленинском районе Минска было зарегистрировано две квартирные кражи, подозрение за совершение которых сразу пало на уроженца российского города Майкоп, давно находящегося в розыске. Мужчина без определенного места жительства, документов и гражданства гастролировал по Беларуси почти три года, промышляя квартирными кражами.

Из вещей предпочитал фото- и видеотехнику, золотые украшения. Брал в долг у своих сожительниц евро или доллары для <решения> каких-либо проблем. А потом исчезал бесследно.

В настоящее время гастролер находится в следственном изоляторе. Проверяется его причастность к другим преступлениям, совершенным на территории республики. Просьба ко всем, кто пострадал от преступных действий этого человека, обращаться в милицию по телефону: 200-55-53.