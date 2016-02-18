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Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи с терактом в Анкаре

18 февраля 2016 13:29
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Новости Турции. Волна терактов захлестнула Турцию. Менее чем через сутки после теракта в Анкаре – еще один взрыв. Он прогремел на пути военного конвоя на юго-востоке страны. По предварительным данным, несколько человек получили ранения. Тем временем стали известны новые подробности теракта, который произошел накануне. Атаку совершил гражданин Сирии. Его опознали по отпечаткам пальцев, которые были у него взяты, когда он хотел проникнуть в страну под видом беженца. Известно также, что он является членом курдского движения. Число жертв взрыва уже достигло 28 человек, еще более 60 – пострадали. 

Глава государства Александр Лукашенко выразил глубокие соболезнования Президенту Турецкой Республики Реджепу Эрдогану, родным и близким погибших и пострадавших в результате теракта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Савиных, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Турецкой Республике:
Белорусы в этом теракте не пострадали. Это совершенно однозначно. В целом, обстановка в городе относительно нормальная. Какого-то повышенного ажиотажа, связанного с повышенными мерами безопасности, не наблюдается. Следует отметить, что это далеко не первый террористический акт, и в Турции уже давно предпринимаются различные меры по снижению террористической угрозы. Это стало уже частью повседневной жизни.

# происшествия # Теракт # Терроризм

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