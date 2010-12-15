Александр Лукашенко проведет совещание по вопросу оказания гуманитарной помощи Венесуэле

Постановление Совмина об оказании помощи Боливарианской республике принято по поручению главы государства. Она будет долгосрочной и может растянуться до 18 месяцев.

Накануне в аэропорт Каракаса доставлен первый груз из Беларуси — палатки, одеяла, кровати, продукты питания и товары первой необходимости. Это лишь первый этап масштабной помощи Беларуси.

На втором планируется организация системной работы по поставке белорусской техники, необходимой для восстановления жилья в Венесуэле, а также объектов инфраструктуры транспорта и коммуникаций. Там уже работает группа белорусских специалистов, которые должны на месте определить, чем наша страна может помочь государству, пострадавшему от сильного наводнения, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Напомним, стихия унесла жизни по меньшей мере 40 человек. Более 140 тысяч остались без крова.