В связи с авиакатастрофой в Смоленской области от имени белорусского народа и себя лично Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил глубокие соболезнования маршалу Сейма Польши Брониславу Коморовскому, а также родным и близким погибших.

«Огромное горе обрушилось на близкое нам государство, с которым Беларусь связывают давние родственные, исторические и культурные отношения. Чувство глубокой скорби по трагически погибшим в авиакатастрофе Президенте и гражданам Республики Польша охватило наши сердца, — говорится в соболезновании. — Руководство Республики Беларусь и весь белорусский народ выражают искренние соболезнования родным и близким погибших, а также польским властям. Мы понимаем, какие невосполнимые потери для народа Польши принесла эта трагедия. В чрезвычайно тяжёлое для вашей страны время примите слова нашей поддержки и глубокого сочувствия».

Соболезнование польскому народу направил и премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский. Глубокие, искренние сочувствия в связи с постигшей Польшу трагедией в телефонном разговоре со своим польским коллегой — Радославом Сикорским высказал руководитель внешнеполитического ведомства Беларуси Сергей Мартынов.

Сегодня же Александр Лукашенко поручил белорусским региональным органам оказать максимальное содействие польской стороне в транзитном перемещении. А также иную помощь, которая ей понадобится на территории Беларуси.