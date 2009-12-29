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Аль-Каида взяла на себя ответственность за попытку взорвать американский самолет

29 декабря 2009 08:57
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Таков был ответ террористов на операцию США против группировки в Йемене.

В интернет-заявлении боевиков также говорится, что они успешно испытали новый тип взрывчатки - в том смысле, что бомбу не заметили сканеры.

Напомним, 25 декабря нигериец попытался взорвать в салоне самолета самодельное устройство. И если бы не случайность и хорошая реакция пассажиров, рейс   оказался бы последним для трех сотен человек. Одновременно с проведением расследования в аэропортах США усиливают меры безопасности.  Так, в последний час полета запрещено вставать с места и держать что-либо в руках или на коленях.

# происшествия

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