«Аль-Каида» опубликовала призыв сына бен Ладена к терактам в Лондоне, Вашингтоне Париже и на Ближнем Востоке

Новости Великобритании. Сын Усамы бен Ладена грозит терактами в Лондоне. В интернете появилось обращение, распространенное террористической организацией «Аль-Каида», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сын террориста номер один призывает к терактам в крупнейших западных городах. Главные цели для атаки — Лондон, Вашингтон и Париж. Затем Ближний Восток: Тель-Авив, Кабул и Багдад.

Лондонская полиция попросила жителей столицы Великобритании быть бдительными и сообщать о подозрительных ситуациях по антитеррористической горячей линии.

О младшем бен Ладене известно немного. Предположительно, ему 23 или 24 года. Сообщается, что именно его Усама бен Ладен готовил себе в преемники.