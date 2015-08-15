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«Аль-Каида» опубликовала призыв сына бен Ладена к терактам в Лондоне, Вашингтоне Париже и на Ближнем Востоке

15 августа 2015 14:08
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Новости Великобритании. Сын Усамы бен Ладена грозит терактами в Лондоне. В интернете появилось обращение, распространенное террористической организацией «Аль-Каида», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сын террориста номер один призывает к терактам в крупнейших западных городах. Главные цели для атаки — Лондон, Вашингтон и Париж. Затем Ближний Восток: Тель-Авив, Кабул и Багдад.

Лондонская полиция попросила жителей столицы Великобритании быть бдительными и сообщать о подозрительных ситуациях по антитеррористической горячей линии.

О младшем бен Ладене известно немного. Предположительно, ему 23 или 24 года. Сообщается, что именно его Усама бен Ладен готовил себе в преемники.

# происшествия # Теракт

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