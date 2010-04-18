Активность исландского вулкана продолжает расти

Облако пепла за сутки увеличилось почти на 3 километра. В эпицентре землетрясения видимость практически нулевая. Местные власти призывают жителей по возможности не покидать дома.

Сколько продлится извержение, ученые сказать затрудняются — еще недели или даже месяцы. Ситуацию в небе над Европой может изменить только направление ветра.

Природный катаклизм продолжает вносить коррективы в планы авиаперевозчиков. Только за сутки в Европе отменены 17 тысяч рейсов. Большинство стран этой ночью вновь объявили о продлении запрета на полеты, как минимум, до завтра. Полностью закрыто воздушное пространство около 20 европейских государств. Сегодня к этому списку присоединились Болгария, Украина и Молдова.

Национальный аэропорт «Минск» также объявил об отмене некоторых рейсов в Европу. Сегодня не состоятся полёты в Париж, Лондон, Франкфурт, Берлин, а также Киев и Ригу. При этом, билеты можно вернуть в кассу аэропорта без взимания штрафов.