Актера Владислава Галкина приговорят к двум годам лишения свободы?

Прокуратура просит приговорить к двум годам заключения условно российского актера Владислава Галкина, обвиняемого в хулиганстве и применении насилия в отношении представителя власти.

Данное заявление представитель гособвинения сделал в ходе прений сторон в Пресненском суде Москвы, где в особом порядке рассматривается уголовное дело в отношении Галкина, сообщают «Вести».

- Прошу назначить два года лишения свободы условно без применения реального заключения с испытательным сроком три года, - сказала прокурор

Актер Владислав Галкин обвиняется по статьям УК «хулиганство, совершенное с применением оружия» и «применение насилия в отношении представителя власти». По версии следствия, 23 июля в помещении кафе «Тики Бар» на Садово-Кудринской улице на отказ бармена налить виски, Галкин взял стул, ударил им о барную стойку, после чего выстрелил из газового пистолета, продолжая требовать алкоголь и угрожая применением пистолета двум сотрудникам бара. Когда прибывший участковый милиционер потребовал прекратить противоправное поведение, Галкин ударил его кулаком в голову.