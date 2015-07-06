Актера сериала «Глухарь» жестоко избили в Москве, когда он гулял в парке

Новости России. Актер театра и кино Павел Остроухов госпитализирован в одну из столичных больниц. У него диагностирована черепно-мозговая травма.

Мужчина подтвердил, что на него напали, когда он гулял в парке. Что было дальше, он не помнит. В частности, Остроухов не запомнил, как его нашли, кто вызвал ему скорую помощь и как его везли в больницу, сообщает телеканал LifeNews.

Врачи считают, что амнезия может быть временной и в ближайшее время Павел сможет вспомнить обстоятельства произошедшей с ним трагедии.

Артист снимался в ряде российских фильмов и сериалов: «Глухарь», «Пятая стража», «Мы странно встретились», «Тихий дон», «Царь Иван Грозный», «Дети капитана Гранта», «Адское пекло», «Крысиные похороны».

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