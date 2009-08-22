Актер Олег Гарбуз стал жертвой минского потопа

Новый автомобиль известного актера в первый же день покупки получил гидроудар в результате июльского потопа. Однако страховая кампания не спешит оплачивать ремонт стоимостью 10.000 долларов, несмотря на договор “Полное “АвтоКАСКО”.

Новый “Форд Мондео”. На спидометре всего 27 километров. Теперь он стоит на СТО в ожидании замены двигателя.



- А ведь у меня сейчас отпуск, и я собирался взять дочку, посадить в новую машину и поехать с ней путешествовать по Европе. Она так хотела увидеть новые страны. Что я теперь могу ей сказать… - посетовал в беседе с корреспондентом “МЫ” Олег Гарбуз.



Машину стоимостью 23.000 долларов звезда Купаловского театра оформил в кредит 24 июля. В этот же день автомобиль, который был запаркован, залило страшным ливнем, обрушившимся на Минск. Визуально Форд не был полностью залит водой. Однако небольшого ее попадания в двигатель хватило на то, чтобы при попытке завестись он получил гидроудар и заглох навсегда.