Актер Олег Гарбуз стал жертвой минского потопа

Новый “Форд Мондео”. На спидометре всего 27 километров. Теперь он стоит на СТО в ожидании замены двигателя.
- А ведь у меня сейчас отпуск, и я собирался взять дочку, посадить в новую машину и поехать с ней путешествовать по Европе. Она так хотела увидеть новые страны. Что я теперь могу ей сказать… - посетовал в беседе с корреспондентом “МЫ” Олег Гарбуз.
Машину стоимостью 23.000 долларов звезда Купаловского театра оформил в кредит 24 июля. В этот же день автомобиль, который был запаркован, залило страшным ливнем, обрушившимся на Минск. Визуально Форд не был полностью залит водой. Однако небольшого ее попадания в двигатель хватило на то, чтобы при попытке завестись он получил гидроудар и заглох навсегда.