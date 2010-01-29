Афроамериканца, выигравшего в лотерею 31 миллион, нашли замурованным в бетоне

43-летний чернокожий американец Авраам Шекспир, пропавший после многомиллионного выигрыша в лотерею, найден убитым. Полиция штата Флорида считает, что именно его останки она обнаружила под свежезалитой бетонной площадкой на заднем дворе одного из частных домов города Плант-Сити. О местонахождении трупа ранее сообщил полиции некий анонимный информатор. Тело находилось на глубине пяти футов (более полутора метра) под слоем бетона, который осторожно сняли при помощи экскаватора, передает CNN.