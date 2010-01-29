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Афроамериканца, выигравшего в лотерею 31 миллион, нашли замурованным в бетоне

29 января 2010 13:03
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43-летний чернокожий американец Авраам Шекспир, пропавший после многомиллионного выигрыша в лотерею, найден убитым. Полиция штата Флорида считает, что именно его останки она обнаружила под свежезалитой бетонной площадкой на заднем дворе одного из частных домов города Плант-Сити. О местонахождении трупа ранее сообщил полиции некий анонимный информатор. Тело находилось на глубине пяти футов (более полутора метра) под слоем бетона, который осторожно сняли при помощи экскаватора, передает CNN.
# происшествия

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