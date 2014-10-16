Аферу с незаконным транзитом денег почти на 100 миллионов евро раскрыли в Беларуси

Новости Беларуси. Аферу почти на 100 миллионов евро раскрыли в Беларуси. Незаконный транзит денег пресек Госконтроль. Злоумышленники использовали так называемую «зеркальную» схему.

В нашей стране регистрировались лжеструктуры, реквизиты которых совпадали с данными компаний в странах Балтии и Западной Европы.

В итоге крупные суммы, полученные от коммерческих сделок, вместо белорусских счетов поступали на идентичные зарубежные и впоследствии выводились в оффшоры.

За время аферы таким образом было переведено более 80 миллионов евро. Сейчас операции по счетам-двойникам приостановлены. На них оказались заблокированными 2 миллиона евро. Эти деньги пойдут в доход государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.