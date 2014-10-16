Прямой эфир

Аферу с незаконным транзитом денег почти на 100 миллионов евро раскрыли в Беларуси

16 октября 2014 06:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Аферу почти на 100 миллионов евро раскрыли в Беларуси. Незаконный транзит денег пресек Госконтроль. Злоумышленники использовали так называемую «зеркальную» схему.

В нашей стране регистрировались лжеструктуры, реквизиты которых совпадали с данными компаний в странах Балтии и Западной Европы.

В итоге крупные суммы, полученные от коммерческих сделок, вместо белорусских счетов поступали на идентичные зарубежные и впоследствии выводились в оффшоры.

За время аферы таким образом было переведено более 80 миллионов евро. Сейчас операции по счетам-двойникам приостановлены. На них оказались заблокированными 2 миллиона евро. Эти деньги пойдут в доход государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Мошенничество

Другие новости рубрики

Все новости
Гомель: 29-летний мужчина с балкона своей квартиры обстрелял окна дома напротив - возбуждено уголовное дело
15 октября 2014 14:22

Гомель: 29-летний мужчина с балкона своей квартиры обстрелял окна дома напротив - возбуждено уголовное дело

Наркотики в шоколадных конфетах нашли у 19-летнего парня из Мозыря
15 октября 2014 13:18

Наркотики в шоколадных конфетах нашли у 19-летнего парня из Мозыря

Наводнение в Италии: погибли два человека, многие улицы под водой, проблемы с электричеством
15 октября 2014 12:58

Наводнение в Италии: погибли два человека, многие улицы под водой, проблемы с электричеством