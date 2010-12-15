А. Лукашенко: Надо очень быстро согласовать условия, на которых мы будем работать в Венесуэле, и наращивать там наши коллективы

Беларусь поможет Венесуэле с восстановлением инфраструктуры и жилья. Об этом заявил Александр Лукашенко на совещании по вопросу оказания помощи Боливарианской Республике. Глава государства также поручил правительству оперативно согласовать с венесуэльцами количество и условия поставок дополнительных партий строительной и дорожной техники.

По поручению главы государства Совмином принято постановление об оказании помощи Боливарианской Республике. Она будет долгосрочной и может растянуться до 18 месяцев, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Накануне в аэропорт Каракаса доставлен первый груз из Беларуси — палатки, одеяла, кровати, продукты питания и товары первой необходимости. Это лишь первый этап масштабной помощи Беларуси. На втором — поставки белорусской техники, необходимой для восстановления жилья в Венесуэле, а также объектов инфраструктуры, транспорта и коммуникаций. Там уже работает группа белорусских специалистов, которые должны на месте определить, чем наша страна может помочь государству, пострадавшему от сильного наводнения.

Александр Лукашенко:

Я знаю, что мы уже задействовали имеющиеся у нас в Венесуэле возможности по линии «Белзарубежстроя». Однако, это капля в море, этого недостаточно, надо перебрасывать туда технику, людей. Это, конечно, небесплатно, но речь о деньгах сегодня не стоит. Нас Венесуэла никогда не подводила. Поэтому надо очень быстро согласовать условия, на которых мы будем работать в Венесуэле, и наращивать там наши коллективы, которые будут помогать восстанавливать дороги и строить быстровозводимое жилье.

Сейчас зима, многие строители могут высвободиться на объектах и поработать там — тоже небесплатно. Это хорошие деньги для строителя. Поэтому это надо иметь в виду. Но действовать надо очень быстро, максимально быстро, особенно с учетом расстояния.