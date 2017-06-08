98 раритетных медалей, нагрудных значков и складных ножей задержала Витебская таможня

Новости Беларуси. Витебская таможня задержала почти сотню раритетных медалей и наград. Автопоезд вез антикварную мебель из Литвы на территорию Евразийского экономического союза. При досмотре груза в одной из коробок и обнаружили ценности, о которых не было ни слова в сопроводительной документации: 98 единиц раритетных медалей, нагрудных значков и складных ножей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Ильясова, официальный представитель Витебской таможни:

Согласно заключению таможенного эксперта 79 наград из числа обнаруженных относятся к категории культурных ценностей, так как были произведены более 50 лет назад. Наиболее старинными находками являются железные и почетные знаки Первой мировой войны, которые произведены в 1920-1930-е годы. Большая часть немецких наград были произведены в 1930-1940-е годы, советские награды, в основном, датируются 1940-1960-ми годами. Обнаруженные культурные ценности будут переданы на ответственное хранение в краеведческий музей города Витебска. Дальнейшую судьбу товара решит суд.

Приблизительная стоимость изъятых раритетов – 8 тысяч рублей. И это лишь по самым скромным подсчетам.