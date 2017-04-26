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92-летний водитель на пешеходном переходе в Минске сбил женщину, она скончалась

26 апреля 2017 12:24
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Новости Беларуси. Женщина переходила дорогу на зеленый свет. За рулем Honda находился 92-летний водитель.

Пострадавшую доставили в больницу. Через несколько часов она скончалась. Женщине было 68 лет.

Как пояснил водитель, его внимание отвлек автомобиль, двигавшийся по соседней полосе. 

Из сводки происшествий:
В Минске в 14.15 у дома № 2 по ул. Притыцкого мужчина, 1925 г.р., управляя автомашиной Honda, совершил наезд на переходившую проезжую часть на разрешающий сигнал светофора женщину, 1948 г.р., которая помещена в больницу, где в 16.30 умерла. Оба пенсионеры, минчане.

# происшествия # Авария в Минске

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