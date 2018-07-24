92 кг распиленных оленьих рогов пытался ввезти в Беларусь житель Брестского района

Новости Беларуси. Белорусские таможенники нашли в автомобиле безработного жителя Брестского района 92 килограмма распиленных оленьих рогов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как стало известно, мужчина ехал в Беларусь из Украины. При пересечении границы он выбрал «зеленый» коридор, то есть подтвердив отсутствие товаров, подлежащих обязательному декларированию.

Незаконный груз обнаружили в топливном баке. Находку оценили более чем на 3,5 тысячи рублей. По закону, подобный товар необходимо задекларировать и проводить ветеринарным сертификатом.

В отношении мужчины начали административный процесс. А вот автомобиль и незаконно перемещаемый груз изъяли до решения суда.