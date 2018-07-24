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92 кг распиленных оленьих рогов пытался ввезти в Беларусь житель Брестского района

24 июля 2018 08:18
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Новости Беларуси. Белорусские таможенники нашли в автомобиле безработного жителя Брестского района 92 килограмма распиленных оленьих рогов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

92 кг распиленных оленьих рогов пытался ввезти в Беларусь житель Брестского района-1

92 кг распиленных оленьих рогов пытался ввезти в Беларусь житель Брестского района-3

Как стало известно, мужчина ехал в Беларусь из Украины. При пересечении границы он выбрал «зеленый» коридор, то есть подтвердив отсутствие товаров, подлежащих обязательному декларированию.

Незаконный груз обнаружили в топливном баке. Находку оценили более чем на 3,5 тысячи рублей. По закону, подобный товар необходимо задекларировать и проводить ветеринарным сертификатом.

В отношении мужчины начали административный процесс. А вот автомобиль и незаконно перемещаемый груз изъяли до решения суда.

92 кг распиленных оленьих рогов пытался ввезти в Беларусь житель Брестского района-6

# Контрабанда # происшествия # Фотофакт

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