90-летний гомельчанин в подвале дома 40 лет хранил 10 кг тротила

400 единиц оружия и почти 40 тысяч боеприпасов изъяты в Гомельской области за последние месяцы. В Беларуси продолжается спецоперация «Арсенал». Большую часть оружия и взрывчатых веществ граждане сдают добровольно.

Городские подвалы – как ящик Пандоры. Это только принято считать, что хранят там старые чемоданы, велосипеды и запасы картофеля на зиму. 90-летний гомельчанин 40 лет в подвале под замком хранил тротил.

О своих припасах мужчина сообщил в милицию после того как понял, что от взрывчатки самому не избавиться. 75 тротиловых шашек, 21 электродетонатор и 20 капсюлей к ним. Набор диверсанта у бывшего сапера остался еще со времен службы в армии, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Хозяин тротила:

Объявили операцию «Арсенал», и я вспомнил, что я положил все в подвал. Неделю назад вспомнил, что у меня там лежит взрывчатка.

Все, что было, отдал.

Объемы изъятого поражают и самих оперативников. За последние два месяца оружия и боеприпасов изъято в три раза больше, чем за любую аналогичную компанию в прошлом.

Игорь Зайцев, старший инспектор управления охраны порядка и профилактики УВД Гомельского облисполкома:

Изъято 87 единиц оружия, более 32 тысяч боеприпасов, 90 взрывных устройств. В ходе профилактической работы с населением гражданами добровольно было сдано 316 единиц оружия, более 6 тысяч боеприпасов, 760 взрывных устройств, 13 кг взрывчатых веществ.

Стоит отметить, что за добровольную сдачу оружия не предусмотрено никакого наказания.