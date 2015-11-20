9 подозреваемых в причастности к парижским терактам задержаны в Брюсселе

Новости Бельгии. В Брюсселе задержаны 9 подозреваемых в причастности к парижским терактам. Среди них сообщники смертника, который устроил взрыв у стадиона «Стад де Франс». Один из ключевых подозреваемых Салах Абдеслам до сих пор не найден.

Глава полицейской службы Евросоюза назвал парижские нападения серьезной эскалацией террористической угрозы в Европе.

Роб Уэйнрайт, глава Европола:

Это самая серьезная террористическая угроза, с которой столкнулась Европа за последние 10 лет. Разумно предположить, что вероятность новых атак высока.

На фоне возрастающей угрозы терроризма ЕС ужесточает пограничный контроль. Пакет мер 20 ноября в Брюсселе обсудят министры внутренних дел и юстиции. На повестке дня – обмен разведданными между европейскими столицами. В частности, переговоры будут идти о создании единой базы для хранения информации о пассажирах авиакомпаний. Обсудят создание антитеррористического центра и усиление борьбе с финансированием терроризма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.