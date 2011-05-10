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9 Мая во Львове националисты напали на ветеранов во время празднования

10 мая 2011 13:27
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Во Львове расследуют вчерашние беспорядки. День Победы в этом городе был омрачен местными националистами.

Выкрикивая фашистские лозунги, молодые люди напали на ветеранов: они срывали с фронтовиков ордена, медали и георгиевские ленты, устраивали потасовки, в толпе звучали выстрелы.

По некоторым данным, пострадали несколько десятков человек. Для разгона нарушителей милиция применила дубинки. А чтобы предотвратить дальнейшие столкновения, стражи правопорядка взяли в плотное оцепление Марсово Поле, Холм и Мемориал Славы.

Поминальная служба по жертвам Великой Отечественной войны, а также торжественные мероприятия были полностью сорваны, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Фото. Националисты напали на ветеранов во Львове

Фото. Националисты напали на ветеранов во Львове

Фото. Националисты напали на ветеранов во Львове

Фото. Националисты напали на ветеранов во Львове

Фото. Националисты напали на ветеранов во Львове

# происшествия # Фотофакт # Парад в Минске 9 мая и салют в Минске 9 мая 2014 года

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