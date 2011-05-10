9 Мая во Львове националисты напали на ветеранов во время празднования

Во Львове расследуют вчерашние беспорядки. День Победы в этом городе был омрачен местными националистами.

Выкрикивая фашистские лозунги, молодые люди напали на ветеранов: они срывали с фронтовиков ордена, медали и георгиевские ленты, устраивали потасовки, в толпе звучали выстрелы.

По некоторым данным, пострадали несколько десятков человек. Для разгона нарушителей милиция применила дубинки. А чтобы предотвратить дальнейшие столкновения, стражи правопорядка взяли в плотное оцепление Марсово Поле, Холм и Мемориал Славы.

Поминальная служба по жертвам Великой Отечественной войны, а также торжественные мероприятия были полностью сорваны, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».